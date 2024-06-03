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Майкл Хантер изъявил желание провести реванш с Усиком

Американец вспомнил свое поражение украинцу.
Сегодня, 18:42
Майкл Хантер и Александр Усик / HBOBOXING
Майкл Хантер и Александр Усик / HBOBOXING

Американский супертяжеловес Майкл Хантер заявил о том, что хотел бы во второй раз сразиться с абсолютным чемпионом мира в его дивизионе Александром Усиком.

По словам спортсмена, он проиграл украинцу из-за плохой подготовки.

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"Я бы с удовольствием снова подрался с Усиком. В момент нашего боя я не смог хорошо себя показать. У меня произошел небольшой сбой за пределами ринга.

Если вы посмотрите на статистику боя, то увидите, что в ночь поединка я весил меньше в сравнении с церемонией взвешивания, а он набрал 4,5-5,5 кг. Так что за пределами ринга произошло много ошибок. Вот как ты действительно выигрываешь бои - делая работу вне ринга и проявляя должную осмотрительность", - сказал Хантер для BoxingScene.

В 2017 году Усик победил Хантера единогласным решением судей, бой прошел в первом тяжелом весе.

Ранее Паркер предсказал победителя в реванше Усик - Фьюри.

 

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