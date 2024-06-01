Холифилд рассказал, как Фьюри может победить Усика

Бывший чемпион мира Эвандер Холифилд поделился мнением о реванше Тайсона Фьюри и Александра Усика.

Легендарный боксер считает, что британец победит, если изменит несколько вещей в ринге.

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"Фюри нужно больше использовать джеб, если он хочет чего-то добиться в следующем бою. Иногда ему нужно пробивать двойками.

Я думаю, что иногда, когда он идет в клинч, это ему вредит. Клинч дает сопернику больше времени на отдых и возможность ударить вас", – сказал Холифилд для Seconds Out.

Напоминм, Усик победил Фьюри раздельным решением судей.

Ранее Чисора назвал единственное условие, при котором Фьюри победит Усика в реванше.

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