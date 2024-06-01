Чисора назвал единственное условие, при котором Фьюри победит Усика в реванше
Авторитетный боксер супертяжелого веса Дерек Чисора поделился мнением по поводу второго поединка Тайсона Фьюри и Александра Усика.
По словам спортсмена, "Цыганский король" победит, если вспомнил себя прошлого.
Читай также: "Старая травма": Промоутер рассказал, насколько Усик пострадал в бою с Фьюри
"В реванше нужно, чтобы на ринг вышел старый добрый Тайсон Фьюри.
Тайсон сейчас слишком мягкий. Нам нужен тот Тайсон, которого мы видели в Лас-Вегасе, когда он побеждал Уайлдера", - приводит слова Чисоры Seconds Out.
Реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря и пройдет в Саудовской Аравии.
Ранее промоутер ответил, завершит ли Усик карьеру в случае победы в реванше с Фьюри.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!