Промоутер ответил, завершит ли Усик карьеру в случае победы в реванше с Фьюри

Александр Красюк, промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал, может ли его подопечный завершить карьеру в случае повторной победы в реванше с Тайсоном Фьюри.

По его словам, подобные решения будет принимать только сам боксер, а все будет зависеть от мотивации.

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"У нас не было никаких разговоров о том, что Усик завершит карьеру после первого боя. Может, ходили слухи, может, кто-то еще высказывал свои мысли, но мы никогда этого не обсуждали. Для нас этот вопрос не проблема.

Это всегда решение бойца. Когда он чувствует, что ему нечего доказывать, когда он чувствует, что не хочет просыпаться в пять утра и проводить три тренировки в день, если ему это надоело, то, возможно, ему пора повесить перчатки", - сказал Красюк в комментарии talkSPORT Boxing.

Отметим, также промоутер Усика объяснил, почему реванш с Фьюри перенесли.

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