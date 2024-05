Усик остается абсолютом: IBF приняла решение о статусе поединка Хргович - Дюбуа

Международная боксерская федерация (IBF) официально утвердила статус боя между обязательным претендентом по линии IBF в супертяжелом весе хорватом Филипом Хрговичем и британцем Даниэлем Дюбуа.

В организации приняли решение, что хорватский и британский боксеры подерутся за временный титул IBF. Письма с уведомлением об этом федерация разослала всем причастным сторонам, сообщает журналист и инсайдер Дэн Рафаэль.

BREAKING: The IBF has issued a letter notifying all involved parties that it will officially sanction #HrgovicDubios for the interim heavyweight title on Saturday's #5v5 card. Usyk will remain undisputed -- for now. #boxing

Такое решение IBF означает, что организация пока не будет делать свой полноценный титул, которым владеет Александр Усик, вакантным, а украинец соответственно сохранит статус абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона.

Тем не менее Майкл Бенсон не исключает, что Усик в будущем все же может потерять пояс. Временный чемпион в конечном итоге может быть переведен в статус полноценного. Также существует вариант, что вакантный титул IBF может быть разыгран между Энтони Джошуа и победителем боя Хргович - Дюбуа.

‼️ Filip Hrgovic vs Daniel Dubois on Saturday night will now be for the IBF ‘interim’ heavyweight belt, meaning the winner may well end up being upgraded to become full IBF heavyweight world champion if Oleksandr Usyk is stripped/vacates in the coming months.