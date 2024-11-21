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Промоутер Дэвиса назвал причину срыва боя с Ломаченко

Специалист раскрыл планы украинца.
Сегодня, 19:30
Джервонта Дэвис / Getty Images
Джервонта Дэвис / Getty Images

Леонеард Эллерби, промоутер чемпиона мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвиса, высказался о том, почему американец не вышел в ринг с обладателем титула IBF в этой же весовой категории Василием Ломаченко.

По словам функционера, представитель Украины получил отдых, однако дальше он может завершить карьеру.

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"Ломаченко просто решил отдохнуть остаток года. У него много дел, с учетом того, что происходит у него в стране.

У меня нет других чувств, кроме уважения к Ломченко. Эгис, да и вся его команда, знают, что против Джервонты, это самый большой бой, который они могут получить. Это самый большой поединок, который сейчас способно организовать Top Rank.

Если Ломаченко решит уйти, то пусть так и будет. Я уважаю этого парня, у него была замечательная карьера. Ломаченко знает, что его ждет в бою с Танком. Он знает, чем все закончится", - приводит слова промоутера Boxing News 24.

Напомним, Дэвис не выйдет на ринг в декабре, его чемпионское сражение перенесено.

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