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Джервонта Дэвис не выйдет на ринг в декабре, его чемпионское сражение перенесено

Чемпион мира проведет следующий бой на три месяца позже, чем ожидалось.
Сегодня, 13:18
Джервонта Девис / Getty Images
Джервонта Девис / Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвиса и чемпион той же организации в полулегком весе Ламонта Роуч не проведут свой бой 14 декабря.

Поединок за пояс Дэвиса должен был пройти в Хьюстоне, штат Техас, США, но теперь место его проведения не известно. Не сообщаются и причины переноса боя.

Новая дата проведения поединка – 1 марта 2025 года.

"Продолжайте следить. Ламонт Роуч все еще соперник Джервонты. Ни один из этих ребят-претендентов не может таскаться с "Танком" — ни один из них. Скоро Дэвис объявит, где пройдет бой", - рассказал промоутер Дэвиса Леонард Эллербе.

Напомним, что сейчас в легком весе четыре разных чемпиона мира в каждой организации:

  • WBA - Джервонта Девиса
  • IBF – Василий Ломаченко
  • WBO - Денис Беринчик
  • WBC - Шакуру Стивенсону

На ISPORT можно ознакомиться с расписанием интереснейших боксерских боев.

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