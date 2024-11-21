Джервонта Дэвис не выйдет на ринг в декабре, его чемпионское сражение перенесено

Чемпион мира проведет следующий бой на три месяца позже, чем ожидалось.

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвиса и чемпион той же организации в полулегком весе Ламонта Роуч не проведут свой бой 14 декабря.

Поединок за пояс Дэвиса должен был пройти в Хьюстоне, штат Техас, США, но теперь место его проведения не известно. Не сообщаются и причины переноса боя.

Новая дата проведения поединка – 1 марта 2025 года.

"Продолжайте следить. Ламонт Роуч все еще соперник Джервонты. Ни один из этих ребят-претендентов не может таскаться с "Танком" — ни один из них. Скоро Дэвис объявит, где пройдет бой", - рассказал промоутер Дэвиса Леонард Эллербе.

Напомним, что сейчас в легком весе четыре разных чемпиона мира в каждой организации:

WBA - Джервонта Девиса

IBF – Василий Ломаченко

WBO - Денис Беринчик

WBC - Шакуру Стивенсону

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