Джервонта Дэвис не выйдет на ринг в декабре, его чемпионское сражение перенесено
Чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвиса и чемпион той же организации в полулегком весе Ламонта Роуч не проведут свой бой 14 декабря.
Поединок за пояс Дэвиса должен был пройти в Хьюстоне, штат Техас, США, но теперь место его проведения не известно. Не сообщаются и причины переноса боя.
Новая дата проведения поединка – 1 марта 2025 года.
"Продолжайте следить. Ламонт Роуч все еще соперник Джервонты. Ни один из этих ребят-претендентов не может таскаться с "Танком" — ни один из них. Скоро Дэвис объявит, где пройдет бой", - рассказал промоутер Дэвиса Леонард Эллербе.
Напомним, что сейчас в легком весе четыре разных чемпиона мира в каждой организации:
- WBA - Джервонта Девиса
- IBF – Василий Ломаченко
- WBO - Денис Беринчик
- WBC - Шакуру Стивенсону
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