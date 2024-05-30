Стало известно, когда у Усика отберут пояс IBF

Известный промоутер Эдди Хирн поделился мыслями о чемпионском титуле IBF, который сейчас принадлежит Александру Усику.

По словам специалиста, у украицна заберут пояс, который в итоге будет стоять на кону поединка Энтони Джошуа.

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"Усик сделал просьбу о сохранении чемпионского пояса IBF. Этот процесс занимает около одной недели времени. Посмотрим, что произойдет.

Этот титул не будет стоять на кону боя Хргович – Дюбуа, однако есть большая вероятность того, что за чемпионский пояс IBF в сентябре подерется Энтони Джошуа, а его соперником будет победитель поединка Хргович – Дюбуа", - приводит слова Хирна Boxing Social.

Ранее определилась дата реванша Усика и Фьюри.

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