"Я ждал три года": Хргович отреагировал на желание Усика сохранить титул IBF

Обязательный претендент на пояс IBF в супертяжелом весе Филип Хргович высказался о решении команды абсолюта дивизиона Александра Усика обратиться к организации с просьбой оставить ему титул для реванша с Тайсоном Фьюри.

Хорватский боксер выразил надежду, что украинца все же лишат пояса, а он получит чемпионский бой.

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"Я думаю, что я должен драться за титул IBF. У них было очень много исключений. Я ждал своего шанса три года, и они провели бой за звание абсолютного чемпиона.

Мне обещали, что я подерусь за титул, поэтому поединок с Дюбуа должен быть за пояс IBF", - сказал Хргович в комментарии Boxing News.

Ранее промоутер Усика подтвердил намерения сохранить титул IBF.

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