iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Президент IBF рассказал, потеряет ли Усик пояс организации из-за реванша с Фьюри

Украинскому чемпиону озвучили условие для сохранения титула.
Сегодня, 09:48
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Президент Международной боксерской федерации (IBF) Дэрил Пиплс прокомментировал информацию о том, что абсолютный чемпион супертяжелого дивизиона Александр Усик будет лишен титула организации из-за невозможности проведения обязательной защиты в пользу реванша с Тайсоном Фьюри.

По словам главы IBF, команда чемпиона может подать прошение об исключении из правил, что даст боксеру возможность сохранить пояс.

Читай также: Александр Усик возглавил рейтинг P4P от ESPN

"Правило гласит, что нельзя прописывать в контракте пункт, который гарантирует тебе реванш, если это мешает обязательной защите. Это не секрет среди промоутеров. Все в той или иной мере знают о последствиях таких пунктов. Мы уже проходили этот путь раньше.

Что касается правил IBF, любой действующий чемпион может попросить об исключении. Любой действующий чемпион может попросить об исключении касательного любого правила IBF. У команды Усика есть право это сделать. Почему он этого не сделал? Я не знаю.

Не знаю, будет ли бой Хргович - Дюбуа титульным. Сейчас в нем на кону не стоят какие-либо титулы. Это в данный момент. Я уверен, что люди принимают решения за кулисами перед тем, как связаться со мной.

Если команда Усика попросит об исключении, то этот вопрос рассмотрит совет директоров IBF. Если он предоставит исключение, то тогда, скорее всего, будут приняты специальные условия. Это все решения менеджеров и промоутеров", - приводит слова Пиплса Boxing Scene.

Напомним, ранее промоутер Фьюри сделал важное заявление о реванше с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: IBF Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

"Будем просить об исключении": Промоутер Усика подтвердил намерения сохранить титул IBF "Будем просить об исключении": Промоутер Усика подтвердил намерения сохранить титул IBF
"Будет лучше, чем первый бой": Промоутер Фьюри высказался о реванше с Усиком "Будет лучше, чем первый бой": Промоутер Фьюри высказался о реванше с Усиком
Джойс оценил победу Усика, назвав ключевой момент победы над Фьюри Джойс оценил победу Усика, назвав ключевой момент победы над Фьюри
Лукман установил историческое достижение, оформив хет-трик в финале Лиги Европы Лукман установил историческое достижение, оформив хет-трик в финале Лиги Европы
Помочь журналистам

Видео

Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы
Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс11:42
Джойс оценил победу Усика, назвав ключевой момент победы над Фьюри
Лига Европы11:18
Лукман установил историческое достижение, оформив хет-трик в финале Лиги Европы
Бокс11:12
"Будем просить об исключении": Промоутер Усика подтвердил намерения сохранить титул IBF
Европа10:54
Саудовский клуб изъявил желание подписать форварда Реала
Бокс10:32
"Будет лучше, чем первый бой": Промоутер Фьюри высказался о реванше с Усиком
Украина10:29
Украина сыграет с Чехией на чемпионате Европы U-17
Бокс10:13
"Он зверь": Чисора расхвалил Усика после победы над Фьюри
Другие страны09:53
Месси похвастался милой фотографией с любимой
Бокс09:48
Президент IBF рассказал, потеряет ли Усик пояс организации из-за реванша с Фьюри
НБА09:23
Йокич, Дончич и Яннис – в первой символической сборной НБА сезона-2023/24, Леброн - в третьей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK