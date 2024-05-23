Президент IBF рассказал, потеряет ли Усик пояс организации из-за реванша с Фьюри

Президент Международной боксерской федерации (IBF) Дэрил Пиплс прокомментировал информацию о том, что абсолютный чемпион супертяжелого дивизиона Александр Усик будет лишен титула организации из-за невозможности проведения обязательной защиты в пользу реванша с Тайсоном Фьюри.

По словам главы IBF, команда чемпиона может подать прошение об исключении из правил, что даст боксеру возможность сохранить пояс.

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"Правило гласит, что нельзя прописывать в контракте пункт, который гарантирует тебе реванш, если это мешает обязательной защите. Это не секрет среди промоутеров. Все в той или иной мере знают о последствиях таких пунктов. Мы уже проходили этот путь раньше.

Что касается правил IBF, любой действующий чемпион может попросить об исключении. Любой действующий чемпион может попросить об исключении касательного любого правила IBF. У команды Усика есть право это сделать. Почему он этого не сделал? Я не знаю.

Не знаю, будет ли бой Хргович - Дюбуа титульным. Сейчас в нем на кону не стоят какие-либо титулы. Это в данный момент. Я уверен, что люди принимают решения за кулисами перед тем, как связаться со мной.

Если команда Усика попросит об исключении, то этот вопрос рассмотрит совет директоров IBF. Если он предоставит исключение, то тогда, скорее всего, будут приняты специальные условия. Это все решения менеджеров и промоутеров", - приводит слова Пиплса Boxing Scene.

Напомним, ранее промоутер Фьюри сделал важное заявление о реванше с Усиком.

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