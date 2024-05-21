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"Все уже подписано": Промоутер Фьюри сделал важное заявление о реванше с Усиком

Представитель побежденного боксера озвучил четкую позицию своего подопечного.
Сегодня, 20:25
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона супертяжелого веса Тайсона Фьюри, заверил, что его подопечный твердо настроен провести реванш со своим обидчиком абсолютом дивизиона Александром Усиком.

Представитель британского боксера дал понять, что пункт о реванше в контракте будет активирован в ближайшие дни.

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"Он вернулся, он восстанавливается. И настрой у него такой, что он хочет реванша.

Все уже подписано, так что это произойдет", - приводит слова Уоррена talkSPORT.

Ранее в команде Усика сделали заявление про реванш с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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