Александр Усик возглавил рейтинг P4P от ESPN
Украинец захватил лидерство в списке.
Авторитетный портал ESPN обновил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Новый абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик возглавил рейтинг.
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На втором месте оказался Теренс Кроуфорд, а тройку лучших замкнул Наоя Иноуэ.
Топ-10 рейтинга pound-for-pound по версии ESPN:
- Александр Усик
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Иноуэ
- Дмитрий Бивол
- Сауль Альварес
- Артур Бетербиев
- Джервонта Дэвис
- Шакур Стивенсон
- Джесси Родригес
- Теофимо Лопес
Ранее сообщалось, что Усик возглавил P4P рейтинг от The Ring, поднявшись на две ступеньки.
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