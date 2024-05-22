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Александр Усик возглавил рейтинг P4P от ESPN

Украинец захватил лидерство в списке.
Сегодня, 16:50
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Авторитетный портал ESPN обновил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Новый абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик возглавил рейтинг.

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На втором месте оказался Теренс Кроуфорд, а тройку лучших замкнул Наоя Иноуэ.

Топ-10 рейтинга pound-for-pound по версии ESPN:

  1. Александр Усик
  2. Теренс Кроуфорд
  3. Наоя Иноуэ
  4. Дмитрий Бивол
  5. Сауль Альварес
  6. Артур Бетербиев
  7. Джервонта Дэвис
  8. Шакур Стивенсон
  9. Джесси Родригес
  10. Теофимо Лопес

Ранее сообщалось, что Усик возглавил P4P рейтинг от The Ring, поднявшись на две ступеньки.

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