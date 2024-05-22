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Организаторы боя Усик - Фьюри недополучили более 100 млн долларов

Причиной стали пиратские трансляции.
Сегодня, 15:55
Александр Усик - Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик - Тайсон Фьюри / Getty Images

Организаторы боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри недополучили солидную сумму денег, пишет Daily Mail.

Издание ссылается на исследование аналитической компании Yield Sec, которое утвреждает, что организаторы турнира недополучили не менее 120 млн долларов.

Трансляции были проданы DAZN, Sky Sport и TNT Sport, каждая из них стоила порядка 35 млн долларов. Однако более 20 млн человек смотрели бой нелегально.

По данным Yield Sec, более 60% зрителей были из Европы, 25% - из Северной Америки и еще 16% - из Азии.

При этом компания подчеркивает, что, вероятней всего, нелегальных зрителей было намного больше, а следовательно из-за пиратских трансляций организаторы потеряли существенно большую сумму.

Напомним, что по итогам боя Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе.

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