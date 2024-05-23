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"Будем просить об исключении": Промоутер Усика подтвердил намерения сохранить титул IBF

Украинец еще имеет шансы выйти на реванш с Фьюри в статусе абсолютного чемпиона.
Сегодня, 11:12
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, подтвердил, что они собираются обратиться к Международной боксерской федерации (IBF) с просьбой о сохранении пояса организации.

Украинского боксера должны лишить этого титула из-за невозможности проведения боя против обязательного претендента Филипа Хрговича, учитывая контрактные обязательства по реваншу с Тайсоном Фьюри. Тем не менее президент IBF Дэрил Пиплс сообщил, что команда украинца имеет право попросить об исключении и отсрочке защиты.

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В комментарии World Boxing News Красюк заверил, что они обязательно воспользуются этой возможностью.

"Конечно же, мы будем просить IBF об исключении", - заявил промоутер украинского боксера.

Это прошение от команды Усика еще должен будет удовлетворить совет директоров IBF. 

Напомним, ранее промоутер Фьюри сделал важное заявление о реванше с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: IBF Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

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