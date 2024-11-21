Представитель Трабзонспора просматривал Шапаренко, но увлекся другим украинцем

Технический директор турецкого Трабзонспора Генол Гюнеш во время матча сборной Украины против Грузии просматривал с трибун полузащитника Динамо Николая Шапаренко и хавбека Штурма (Грац) Отара Китеишвили, в услугах которых заинтересован его клуб.

Тем не менее, функционер был поражен игрой другого футболиста сборной Украины. Речь идет о вингере Челси Михаиле Мудрике.

По информации Haber 61, Гюнеш был удивлен высоким уровнем игры Мудрика, но не питает надежд приобрести его из-за высокой трансферной стоимости футболиста.

В матче с Грузией Мудрик отметился своеобразным ассистом, заставив соперника срезать мяч в свои ворота. На ISPORT можно подробно ознакомиться со статистикойМихаила Мудрика в нынешнем сезоне.

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