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Мареска назвал главную проблему Мудрика в Челси

Тренер английского гранда выделил недостаток своих подопечных.
Сегодня, 20:25
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Главный тренер лондонского Челси Энцо Мареска поделился мнением по поводу игры Михаила Мудрика.

По словам специалиста, украинец должен лучше играть в защите, а также создавать моменты в атаке.

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"Мудрик не играет с самого начала игры, но он получает игровое время. В обороне ему нужно улучшить некоторые вещи, но это касается не только Мудрика.

Нашим вингерам надо уметь проникать в штрафную площадку соперника. Сначала им было трудно, но сейчас у них это получается намного лучше. Каждый такой, какой есть. Миша немного застенчив, но когда он с нами, он в порядке", - приводит слова тренера OneFootball.

В текущем сезоне Мудрик провел 14 матчей, в которых забил два гола и сделал пять голевых передач.

Напомним, Мудрик – в ТОП-5 самых быстрых игроков АПЛ в этом сезоне.

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