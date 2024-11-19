Футболистка Челси вместе со своей девушкой ждут ребенка

Нападающая Челси Сэм Керр и полузащитница Вест Хэма Кристи Мьюис сделали пост в социальной сети.

Девушки сообщили, что они ждут ребенка.

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Они опубликовали коллаж черно-белых фотографий. Пара держит снимок ультразвукового исследования, а также Сэм указывает на живот Кристи.

"Малыш Мьюис-Керр появится в 2025 году!".

Девушки начали встречаться в 2020 году, а публичными их отношения стали после Олимпиады в Токио. В прошлом году они обручились.

Напомним, футболистки Металлиста 1925 снялись в фотосессии для журнала Playboy.

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