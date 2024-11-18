Возлюбленная Зинченко вошла в интересный рейтинг жен футболистов АПЛ

Влада Зинченко, супруга футболиста сборной Украины и Арсенала Александра Зинченко, попала в рейтинг Game Set Match.

Издание создало список возлюбленных футболистов АПЛ по количеству подписчиков в социальных сетях. В рейтинге также есть несколько прошлых представителей чемпионата.

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Украинка, имея 695 тысяч подписчиков в Instagram, заняла 11 место.

Первое место заняла возлюбленная Деле Алли Синди Кимберли (7,1 млн). На второй строчке жена вингера Вест Хэма Джареда Боуэна - Дэни Дайер (3,7 млн). Тройку замкнула девушка игрока Вест Хэма Лукаса Пакеты - Дуда Фурнье (2,3 млн).

Зинченко и Влада Седан поженились в 2020 году. Они воспитывают двух дочек - Еву и Мию.

Напомним, футболистки Металлиста 1925 снялись в фотосессии для журнала Playboy.

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