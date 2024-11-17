Футболистки Металлиста 1925 снялись в фотосессии для журнала Playboy

Футболистки харьковского Металлиста 1925 приняли участие в съемке для мужского журнала Playboy.

Главный редактор издания Влад Иваненко показал фотографии со съемочного процесса.

Дата выхода нового номера журнала пока неизвестна.

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Женская команда Металлиста 1925 идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 23 очка за 10 туров.

Напомним, жена Серхио Рамоса показала откровенные фото в одном нижнем белье.

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