Футболистки Металлиста 1925 снялись в фотосессии для журнала Playboy
Девушки попадут в легендарное издание.
Футболистки харьковского Металлиста 1925 приняли участие в съемке для мужского журнала Playboy.
Главный редактор издания Влад Иваненко показал фотографии со съемочного процесса.
Дата выхода нового номера журнала пока неизвестна.
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Женская команда Металлиста 1925 идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 23 очка за 10 туров.
Напомним, жена Серхио Рамоса показала откровенные фото в одном нижнем белье.
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