Жена футболиста сборной Украины рекламирует игрушки для взрослых

Анна Зубкова, супругу игрока сборной Украины и Шахтера Александра Зубкова, занимается моделингом.

Девушка на своей странице в Instagram прорекламировала подписчикам игрушку для взрослых.

Читай также: Жена игрока Динамо послала на*** пользователя, который критиковал ее мужа

"Подарок для ваших подруг", - написала Анна.

Напомним, пара недавно оказалась в центре скандала. Александр изменил супруге, однако позднее они несколько раз были замечены вместе. Неизвестно, помирились ли они.

Ранее сообщалось, что Ванда Нара огласила про новые отношения после разрыва с Икарди - избранник младше на 13 лет.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!