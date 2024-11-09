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Жена футболиста сборной Украины рекламирует игрушки для взрослых

Анна Зубкова дала совет своим подписчицам.
Сегодня, 13:00
Анна Зубкова / instagram.com/mademoiselle.anna
Анна Зубкова / instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова, супругу игрока сборной Украины и Шахтера Александра Зубкова, занимается моделингом.

Девушка на своей странице в Instagram прорекламировала подписчикам игрушку для взрослых.

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"Подарок для ваших подруг", - написала Анна.

Напомним, пара недавно оказалась в центре скандала. Александр изменил супруге, однако позднее они несколько раз были замечены вместе. Неизвестно, помирились ли они.

Ранее сообщалось, что Ванда Нара огласила про новые отношения после разрыва с Икарди - избранник младше на 13 лет.

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