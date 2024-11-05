Ванда Нара огласила про новые отношения после разрыва с Икарди - избранник младше на 13 лет

Ванда Нара, жена нападающего Галатасарая Мауро Икарди, раскрыла детали личной жизни.

Аргентинская модель подтвердила все слухи об отношениях с рэпером L-Gante.

Читай также: "Решение болезненное, но взвешенное": Жена Пятова впервые высказалась о причинах развода с экс-голкипером

На прошлой неделе в социальных сетях попало видео, где девушка в ночном клубе обнимается и целуется с L-Gante.

Wanda Nara'nın L-Gante ile Halloween partisinde görülmesinin ardından Icardi, Wanda'yı takipten çıkardı. pic.twitter.com/sIhkOUyZAp — Le Marca Sports (@lemarcasports) November 2, 2024

Затем Нара опубликовала фото с аргентинским артистом, который младшее ее на 13 лет, и поставила сердечко на фото.

Отметим, что Мауро отписался от Ванды в Instagram.

Напомним, футболиста Баварии заподозрили в романе с потенциальной Мисс Вселенная.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!