Ванда Нара огласила про новые отношения после разрыва с Икарди - избранник младше на 13 лет
Ванда Нара, жена нападающего Галатасарая Мауро Икарди, раскрыла детали личной жизни.
Аргентинская модель подтвердила все слухи об отношениях с рэпером L-Gante.
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На прошлой неделе в социальных сетях попало видео, где девушка в ночном клубе обнимается и целуется с L-Gante.
Wanda Nara'nın L-Gante ile Halloween partisinde görülmesinin ardından Icardi, Wanda'yı takipten çıkardı. pic.twitter.com/sIhkOUyZAp— Le Marca Sports (@lemarcasports) November 2, 2024
Затем Нара опубликовала фото с аргентинским артистом, который младшее ее на 13 лет, и поставила сердечко на фото.
Отметим, что Мауро отписался от Ванды в Instagram.
Напомним, футболиста Баварии заподозрили в романе с потенциальной Мисс Вселенная.
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