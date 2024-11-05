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Футбол

Ванда Нара огласила про новые отношения после разрыва с Икарди - избранник младше на 13 лет

Аргентинская модель стала героиней вирусного видео.
Сегодня, 12:50
Ванда Нара / instagram.com/wanda_nara
Ванда Нара / instagram.com/wanda_nara

Ванда Нара, жена нападающего Галатасарая Мауро Икарди, раскрыла детали личной жизни.

Аргентинская модель подтвердила все слухи об отношениях с рэпером L-Gante.

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На прошлой неделе в социальных сетях попало видео, где девушка в ночном клубе обнимается и целуется с L-Gante.

Затем Нара опубликовала фото с аргентинским артистом, который младшее ее на 13 лет, и поставила сердечко на фото.

Отметим, что Мауро отписался от Ванды в Instagram.

Напомним, футболиста Баварии заподозрили в романе с потенциальной Мисс Вселенная.

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