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"Решение болезненное, но взвешенное": Жена Пятова впервые высказалась о причинах развода с экс-голкипером

Юлия Пятова отреагировала на домыслы по поводу их отношений.
Сегодня, 11:56
Андрей и Юлия Пятовы / instagram.com/piat30
Андрей и Юлия Пятовы / instagram.com/piat30

Юлия Пятова, жена бывшего вратаря Шахтера и сборной Украины Андрея Пятова, впервые прокомментировала их развод после 19 лет брака.

У себя в Instagram она отреагировала на сложившуюся ситуацию, опровергнув домыслы о том, что муж ей изменял.

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"Дорогие мои! Наша семья медийная и у нас не было возможности сохранить все между нами, поэтому Андрей в своем посте разъяснил ситуацию, чтобы ваш полет фантазий вас не унес в темные леса.

Измены не было, скандалов не было. Решение болезненное, но взвешенное. И когда-нибудь Андрей расскажет нашу историю, если захочет. Андрей отличный человек, образцовый отец, и им он и останется в моей жизни.

Многое о себе узнала… Старая истеричка, бросившая мужа, отжав деньги, который нашел молодую и хочет откосить от армии, когда закончились деньги по окончании его карьеры", - написала Пятова.

Ранее Андрей Пятов также высказался о разводе с женой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Андрей Пятов

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