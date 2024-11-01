Конец истории: жена легенды Шахтера подала на развод
Семейная жизнь никогда не была чем-то из разряда простого. А в нынешних реалиях войны с россией количество разводов в Украине лишь увеличилось. И скоро станет на одну разведенную пару больше.
В их числе окажутся легендарный голкипер Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов и его пока что жена Юлия, которая и подала на развод.
Об этом свидетельствует соответствующая запись в блоке "Состояние рассмотрения судебных дел" Печерского районного суда города Киева.
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Напомним, что Андрей и Юлия связали себя узами брака в 2005 году.
За неполные 20 лет супружеской жизни у них родились четыре ребенка: три дочки - Даша (2006), Милана (2009) и Майя (2014), а также сын Лев (2019).
Андрей Пятов завершил профессиональную карьеру летом 2023 года, проведя до этого в Шахтере 16 лет.
Практически сразу 40-летний украинец присоединился к тренерскому штабу "горняков" в качестве тренера вратарей.
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