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Конец истории: жена легенды Шахтера подала на развод

Все идет к тому, что Андрей Пятов вернется в стан холостяков.
Сегодня, 16:21
Андрей Пятов / Getty Images
Андрей Пятов / Getty Images

Семейная жизнь никогда не была чем-то из разряда простого. А в нынешних реалиях войны с россией количество разводов в Украине лишь увеличилось. И скоро станет на одну разведенную пару больше.

В их числе окажутся легендарный голкипер Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов и его пока что жена Юлия, которая и подала на развод. 

Об этом свидетельствует соответствующая запись в блоке "Состояние рассмотрения судебных дел" Печерского районного суда города Киева.

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Напомним, что Андрей и Юлия связали себя узами брака в 2005 году.

За неполные 20 лет супружеской жизни у них родились четыре ребенка: три дочки - Даша (2006), Милана (2009) и Майя (2014), а также сын Лев (2019).

Андрей Пятов завершил профессиональную карьеру летом 2023 года, проведя до этого в Шахтере 16 лет.

Практически сразу 40-летний украинец присоединился к тренерскому штабу "горняков" в качестве тренера вратарей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Пятов Шахтер Донецк

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