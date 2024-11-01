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Шахтер - Янг Бойз: прогноз на матч Лиги чемпионов 06.11.2024

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом матче между украинской и швейцарской командами.
Сегодня, 10:53
Шахтер / Getty Images
Шахтер / Getty Images

В среду, 6 ноября, Шахтер проведет матч четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов. Соперником украинской команды будет представитель Швейцарии - Янг Бойз.

"Горняки" в нынешнем розыгрыше главного еврокубка провели три поединка: ничья с Болоньей (0:0), поражения от Аталанты (0:3) и Арсенала (0:1).

Швейцарский коллектив имеет три поражения: Астон Вилла (0:3), Барселона (0:5), Интер (0:1).

Матч Шахтер - Янг Бойз состоится в немецком Гельзенкирхене на Арене АуфШальке. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч Лиги чемпионов Шахтер - Янг Бойз

В предстоящем поединке эксперты считают фаворитом украинскую команду, отдавая ей предпочтение.

Прогноз букмекеров на матч Шахтер - Янг Бойз

  • Победа Шахтера - 2.13
  • Ничья - 3.65
  • Победа Янг Бойза - 3.40

Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Шахтера и Янг Бойза забьют, составляет 1.61, а на противоположный результат - 2.21.

Статистика противостояния Шахтера - Янг Бойза

Шахтер и Янг Бойз в своей истории провели между собой пять матчей, два из которых были официальными. Команды встречались в 2016 в рамках квалификации в Лигу чемпионов. Янг Бойз оказался сильнее по итогу противостояния, пройдя дальше после серии пенальти (2:0 - первый матч, 0:2 - второй матч и 2:4 по пенальти)

Шахтер - Янг Бойз

Победы 2
Ничьи 0
Голы 8

Подопечные Марино Пушича в основном этапе Лиги чемпионов еще встретятся с ПСВ, Баварией, Брестом и Боруссией Дортмунд.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Шахтер - Янг Бойз.

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