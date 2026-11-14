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Футбол

Немецкий клуб попробует уберечь от ПСЖ своего таланта

Ибрагим Маза получит солидный контракт.
Сегодня, 18:58       Автор: Андрей Безуглый
Ибрагим Маза / Getty Images
Ибрагим Маза / Getty Images

Байер не хочет расставаться с Ибрагимом Мазой, пишет Bild.

Напомним, что алжирец считается очень талантливым игроком на своей позиции. За ним активно следят европейские гранды.

Особенно игрок приглянулся ПСЖ и Манчестер Сити, которые могут попробовать выкупить Мазу уже зимой.

Байер же предпочел бы оставить игрока. Клуб готов предложить Мазе новый контракт с четырехкратным увеличением зарплаты, но убрать из него пункт об отступных.

В текущем сезоне Ибрагим Маза провел 14 матчей, отличившись четырьмя голами и четырьмя ассистами.

Ранее также сообщалось, что капитан МЮ намерен покинуть команду.

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