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Буковина разгромила Левый Берег в доигровке

Черновицкая команда забила три мяча и одержала уверенную победу в перенесенном поединке чемпионата Украины.
Сегодня, 14:36       Автор: Сергей Носенко
ФК Буковина / facebook
ФК Буковина / facebook

В субботу, 14 ноября, состоялась доигровка матча 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевский Левый Берег принимал черновицкую Буковину.

Гости одержали разгромную победу со счетом 3:0. На 23-й минуте Виталий Груша открыл счет после передачи Одинаки. Во втором тайме он оформил дубль: на 69-й минуте Танковский вывел партнера один на один с вратарем, и тот реализовал свой момент.

Окончательный счет на первой компенсированной минуте установил Евгений Подлепенец, который после передачи Задераки отправил мяч в дальний угол ворот.

Поединок начался еще 31 октября, однако из-за воздушной тревоги команды не смогли доиграть первый тайм. 14 ноября встречу снова прерывали из-за угрозы с воздуха — на этот раз на 79-й минуте.

Левый Берег – Буковина – 0:3

Голы: Груша, 23, 69, Подлепенец, 90+1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ ФК Левый Берег ФК Буковина

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