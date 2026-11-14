Мальдера обратился к игрокам сборной Украины на Аллее памяти

Итальянский специалист призвал футболистов помнить об ответственности перед украинцами и напоминать миру о борьбе Украины.

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера выступил с эмоциональной речью перед футболистами на Аллее памяти в Ужгороде.

Итальянец рассказал, что накануне самостоятельно посетил это место, и увиденное произвело на него сильное впечатление. Он подчеркнул, что фотографии погибших защитников — это истории людей, их семьи и жизни.

Мальдера также обратил внимание на то, что из-за продолжительной войны для многих за пределами Украины она постепенно становится обычной новостью, хотя для украинцев и их близких это никогда не может быть нормальным.

"Мы должны сообщить всему миру, напоминать, что Украина существует. И у нас есть способ это сделать. Через футбол — это наша жизнь, это ваша жизнь", — сказал специалист.

Он подчеркнул, что футболисты сборной также защищают украинский флаг, хотя их борьба отличается от той, которую ведут военные.

Отдельно итальянец призвал игроков осознать, ради кого они выходят на поле, и не подвести людей, которые следят за сборной в Украине.

Напомним, у нас есть превью матча Лиги наций с участием сборной Украины.

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