iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Мальдера обратился к игрокам сборной Украины на Аллее памяти

Итальянский специалист призвал футболистов помнить об ответственности перед украинцами и напоминать миру о борьбе Украины.
Сегодня, 15:10       Автор: Сергей Носенко
Андреа Мальдера / Getty Images
Андреа Мальдера / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера выступил с эмоциональной речью перед футболистами на Аллее памяти в Ужгороде.

Итальянец рассказал, что накануне самостоятельно посетил это место, и увиденное произвело на него сильное впечатление. Он подчеркнул, что фотографии погибших защитников — это истории людей, их семьи и жизни.

Мальдера также обратил внимание на то, что из-за продолжительной войны для многих за пределами Украины она постепенно становится обычной новостью, хотя для украинцев и их близких это никогда не может быть нормальным.

"Мы должны сообщить всему миру, напоминать, что Украина существует. И у нас есть способ это сделать. Через футбол — это наша жизнь, это ваша жизнь", — сказал специалист.

Он подчеркнул, что футболисты сборной также защищают украинский флаг, хотя их борьба отличается от той, которую ведут военные.

Отдельно итальянец призвал игроков осознать, ради кого они выходят на поле, и не подвести людей, которые следят за сборной в Украине.

Напомним, у нас есть превью матча Лиги наций с участием сборной Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Андреа Мальдера

Статьи по теме

Северная Ирландия – Украина: что нужно знать? Северная Ирландия – Украина: что нужно знать?
Мальдера оставил трех игроков вне заявки Украины Мальдера оставил трех игроков вне заявки Украины
Мальдера назвал двух игроков, которые пропустят матч Украины с Северной Ирландией Мальдера назвал двух игроков, которые пропустят матч Украины с Северной Ирландией
Украина потерпела второе подряд поражение в отборе на Евро-2028 Украина потерпела второе подряд поражение в отборе на Евро-2028

Видео

Роналдиньо провел первую тренировку с Равенной перед возвращением в футбол
Роналдиньо провел первую тренировку с Равенной перед возвращением в футбол

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: решающий матч сборной Украины, завершение тура Лиги наций, игры Португалии и Норвегии
просмотров
УПЛ: Шахтер встретится с Динамо, ЛНЗ обыграл Зарю, ничья Буковины и Колоса
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Шахтером в Классическом в рамках УПЛ
просмотров
Календарь Шахтера: "горняки" сыграют с Динамо в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Другие страны16:50
Два футболиста Шахтера дебютировали за сборную Бразилии в матче с Японией
Хоккей16:20
IIHF подала жалобу на решение CAS о возвращении россии в международный хоккей
Футбол15:55
Роналдиньо провел первую тренировку с Равенной перед возвращением в футбол
Лига наций15:10
Мальдера обратился к игрокам сборной Украины на Аллее памяти
Украина14:36
Буковина разгромила Левый Берег в доигровке
Биатлон13:40
Городная стала лучшей среди украинок в контрольном спринте
Лига наций13:13
Северная Ирландия – Украина: что нужно знать?
Формула 112:42
Daily Mail бойкотирует три Гран-при после наказания журналиста
Бокс12:04
Боксера не допустили к чемпионату мира без подтверждения, что он мужчина
НБА11:10
НБА: Юта и Михайлюк уступили Хьюстону, Клипперс вырвали победу у Оклахомы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK