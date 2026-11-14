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IIHF подала жалобу на решение CAS о возвращении россии в международный хоккей

Международная федерация хоккея (IIHF) оспорила решение Спортивного арбитражного суда (CAS), обязавшее допустить российские сборные к международным соревнованиям.
Сегодня, 16:20       Автор: Сергей Носенко
IIHF / Getty Images
IIHF / Getty Images

IIHF подала жалобу в CAS, утверждая, что двое из трех арбитров, рассматривавших дело о возвращении российских команд, не раскрыли свои связи с россией. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на источник в федерации.

Претензии IIHF касаются итальянца Джулио Палермо, который возглавлял арбитражную коллегию, и египтянина Исмаила Селима. Оба судьи в течение последних полутора лет принимали участие в юридических мероприятиях в москве.

В частности, Палермо выступал на конференции по международному арбитражу в сентябре 2026 года — за несколько недель до назначения главой коллегии CAS. Селим участвовал в другом юридическом мероприятии в российской столице еще в мае 2025-го.

При этом Палермо заявлял, что посетил москву за собственный счет и его поездка не имела отношения к делу о возвращении российских хоккеистов. В CAS также сообщали, что не знали об этой поездке до назначения арбитра.

Напомним, 30 октября CAS удовлетворил апелляцию Федерации хоккея россии и обязал IIHF допустить российские сборные к соревнованиям сезона-2026/27. В частности, речь идет о молодежном чемпионате мира, который должен начаться 26 декабря в Канаде. Впрочем, канадские власти уже заявили, что не позволят российским хоккеистам и официальным лицам въехать в страну для участия в турнире.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: iihf CAS

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