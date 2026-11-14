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Футбол

Холанд повторил достижение Герда Мюллера

Норвежец забил 66 мячей в 60 играх.
Сегодня, 21:20       Автор: Андрей Безуглый
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд отличился очередным достижением.

Форвард отличился в матче с Уэльсом, после которого на его счету стало 66 голов в 60 матчах за национальную команду.

Подобных результатов в европейском футболе не добивался ни один игрок с 1974 года.

Последним такой результативностью мог похвастать легенда сборной Германии Герд Мюллер.

Ранее также сообщалось, что лидер Нидерландов не сыграет против Германии..

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