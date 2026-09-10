iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Шахтер ведет в счете после первого тайма матча с ПСВ

Донецкий Шахтер завершил первый тайм выездного матча 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против ПСВ со счетом 1:0 в свою пользу.
Сегодня, 20:35       Автор: Сергей Носенко
Шахтер - ПСВ / Getty Images
Шахтер - ПСВ / Getty Images

Встреча проходит 10 сентября в Эйндховене на Филипс Стадион. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Таким образом, команда Арды Турана уходит на перерыв, имея минимальное преимущество над чемпионом Нидерландов.

Впереди второй тайм.

Напомним, ПСВ сообщил о потере защитника перде матчем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов ПСВ Шахтер Донецк

Статьи по теме

Мендоса забил первый гол за Шахтер в Лиге чемпионов Мендоса забил первый гол за Шахтер в Лиге чемпионов
ПСВ сообщил о потере защитника перед матчем с Шахтером ПСВ сообщил о потере защитника перед матчем с Шахтером
УПЛ: матч 6-го тура Левый Берег - Полесье перенесли в Житомир, сменив принимающую сторону УПЛ: матч 6-го тура Левый Берег - Полесье перенесли в Житомир, сменив принимающую сторону
Выходца из Барсы подозревают в присвоении €567 тысяч после матча с россией Выходца из Барсы подозревают в присвоении €567 тысяч после матча с россией

Видео

Украинский нападающий забил в четвертом подряд матче чемпионата Нидерландов
Украинский нападающий забил в четвертом подряд матче чемпионата Нидерландов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч Динамо в Кубке Украины, старт Шахтера в Лиге чемпионов, поединки Баварии, Манчестер Юнайтед
просмотров
Свитолина пробилась в третий круг US Open
просмотров
УПЛ: матч 6-го тура Левый Берег - Полесье перенесли в Житомир, сменив принимающую сторону
просмотров
Лига чемпионов: Шахтер сыграет в гостях с ПСВ, Бавария примет Буде/Глимт, Манчестер Юнайтед встретится с Сабахом
просмотров

Последние новости

Футбол23:00
Выходца из Барсы подозревают в присвоении €567 тысяч после матча с россией
Автоспорт22:44
Антонелли решил не думать о чемпионстве
Европа22:40
Арсенал намерен сделать Артету одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира
Формула 122:15
Гран-при Испании: Мадринг готовится принять первую в истории гонку
Игровые22:10
Плотницкий о победе Украины над Израилем: «Минимум усилий — почти максимальный результат»
Лига Чемпионов21:35
Шахтер и ПСВ разошлись ничьей
Игровые21:19
Украина стартовала на Евро-2026, обыграв Израиль
Футбол20:59
Мендоса забил первый гол за Шахтер в Лиге чемпионов
Футбол20:35
Шахтер ведет в счете после первого тайма матча с ПСВ
Европа20:33
Франция официально отозвала поддержку Инфантино
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK