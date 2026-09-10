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Футбол

ПСВ сообщил о потере защитника перед матчем с Шахтером

Килианн Сильдилья выбыл из-за травмы до конца года.
Сегодня, 13:36       Автор: Игорь Мищук
Килианн Сильдилья / Getty Images
Килианн Сильдилья / Getty Images

Защитник ПСВ Килианн Сильдилья выбыл на длительный срок из-за травмы.

24-летний французский футболист уже пропустил два предыдущих матча своей команды, а перед ближайшим поединком с Шахтером в Лиге чемпионов стало известно, что игрок вскоре будет прооперирован.

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Как сообщает официальный сайт нидерландского клуба, после хирургического вмешательства защитник сможет вернуться на поле только ближе к концу этого года.

"Конечно, эта новость стала для меня тяжелым ударом. Я чувствовал, что набираю отличную форму, и с нетерпением ждал предстоящих месяцев и хотел проявить себя. Именно поэтому эта неудача особенно расстраивает. В то же время я смотрю вперед. Операция - это первый шаг к восстановлению, и я сделаю все возможное, чтобы вернуться в строй еще более сильным. Я ощущаю огромную поддержку со стороны клуба, и это дает мне дополнительную мотивацию вернуться на поле в этом году", - заявил игрок.

В прошлом сезоне Сильдилья провел в составе ПСВ во всех турнирах 26 матчей, отличившись двумя голами и пятью результативными передачами. В текущей кампании защитник принял участие в трех поединках.

Матч первого тура Лиги чемпионов ПСВ - Шахтер состоится в четверг, 10 сентября, в Эйндховене и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей Лиги чемпионов сезона-2026/27.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСВ

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