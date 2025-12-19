iSport.ua
Фенербахче согласовал контракт с хавбеком сборной Нидерландов

Турецкий гранд стремится усилить среднюю линию.
Сегодня, 21:54       Автор: Антон Федорцив
Джои Верман / Getty Images
Джои Верман / Getty Images

Полузащитник ПСВ из нидерландского Эйндховена Джои Верман близок к смене клубной прописки. Стамбульский Фенербахче начал работу над трансфером хавбека, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

"Желтые канарейки" договорились об условиях личного контракта нидерландца. Фенербахче готов активировать клаусулу Вермана. Желаемые отступные за исполнителя для ПСВ – 20 млн евро.

В нынешнем сезоне Верман провел 22 поединка во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 7 ассистам. Контракт воспитанника Волендама с ПСВ действует до лета 2028 года. За "желтых канареек" играет его соотечественник Джейден Остерволде.

К слову, хавбек Рубен Невеш стремится покинуть Саудовскую Аравию ради чемпионата Англии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фенербахче ПСВ Джои Верман

