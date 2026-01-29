iSport.ua
Ювентус нашел новый вариант в Турции

"Бьянконери" ищут нового форварда.
Сегодня, 19:59       Автор: Антон Федорцив
Джон Дуран / Getty Images
Джон Дуран / Getty Images

Нападающий стамбульского Фенербахче Джон Дуран заинтересовал туринский Ювентус. Итальянский гранд сделал предложение латиноамериканцу, утверждает инсайдер Ягыз Сабунджуоглу в X.

Права на форварда принадлежат аравийскому Ан-Насру. За "желтых канареек" Дуран выступает на правах аренды. Юве пытается договориться со всеми сторонами относительно перехода колумбийца.

В нынешнем сезоне Дуран провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 5 мячей. Ранее он защищал цвета бирмингемской Астон Виллы, американского Чикаго Файр и Энвигадо на родине. Контракт с Ан-Насром – до лета 2030-го.

Тем временем итальянский Наполи положил глаз на нападающего Рахима Стерлинга.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус фенербахче ан-наср Джон Дуран

