Манчестер Юнайтед разбил Астон Виллу в битве за топ-3

Манкунианцы закрепились вверху таблицы.
Сегодня, 17:58       Автор: Андрей Безуглый
В воскресенье, 15 марта, Манчестер Юнайтед принимал дома Астон Виллу.

Первый тайм вышел довольно скучным, команды много боролись и мало создавали. Оба опасных момента были на счету манкуанианцев, но гол забить не удалось.

А вот второй тайм стал настоящим праздником. Уже на 53-й минуте Каземиро после углового открыл счет, а через 10 минут Вилла ответила голом Баркли.

Еще через 10 минут Фернандеш одним пасом отрезал всю команду соперника, выведя Кунью на свидание с кипером. Бразилец снова вывел МЮ вперед.

Финальный же аккорд достался Шешко, который снова вышел на замену и снова отличился голом.

Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:1
Голы: Каземиро, 53, Кунья, 71, Шешко, 81 - Баркли, 64

Статьи по теме

Унаи Эмери стал рекордсменом Астон Виллы Унаи Эмери стал рекордсменом Астон Виллы
Манчестер Юнайтед уступил Ньюкаслу, играя тайм в большинстве Манчестер Юнайтед уступил Ньюкаслу, играя тайм в большинстве
Челси с хет-триком Педро разгромил Астон Виллу Челси с хет-триком Педро разгромил Астон Виллу
Манчестер Юнайтед обыграл Кристал Пэлас и поднял в топ-3 Манчестер Юнайтед обыграл Кристал Пэлас и поднял в топ-3

Видео

НХЛ: Лос-Анджелес обыграл Айлендерс, Эдмонтон проиграл Сент-Луису
НХЛ: Лос-Анджелес обыграл Айлендерс, Эдмонтон проиграл Сент-Луису

