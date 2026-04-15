Манчестер Юнайтед потерял двух игроков накануне матча с Челси

Харри Магуайр и Лича Мартинес пропустят следующий матч.
Сегодня, 17:52       Автор: Андрей Безуглый
Харри Магуайр / Getty Images

Защитники Манчестер Юнайтед Харри Магуайр и Лича Мартинес пропустят матч с Челси, пишет The Athletic.

Напомним, что аргентинец получил прямую красную карточку в матче с Лидсом.

Как утверждает издание, обжалование удаление не будет принято судейским комитетом. Так что Мартинес, скорее всего, пропустит три матча.

Магуайр же был удален в матче с Борнмутом. После этого FA еще и обвинила англичанина в оскорблениям в адрес резервного судьи. 

Обвинение было доказано, так что Магуайру светит штраф и дополнительная дисквалификация.

Ранее также сообщалось, что также был оштрафован Шахтер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

Усик и Верхувен провели битву взглядов

