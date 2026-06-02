Реал определился с тремя кандидатами на позицию правого защитника
Реал хочет усилить позицию правого защитника.
По имеющейся информации, внутри мадридской команды были выбраны три потенциальных кандидата на подписание этим летом.
Среди них: защитник Интера Дензел Думфрис, Педро Порро из Тоттенхэма и Иван Фреснеда, который выступает за Спортинг.
🚨⚪️ Real Madrid plan to sign a right back this summer with Denzel Dumfries and Pedro Porro among options being considered.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2026
Iván Fresneda has also been scouted recently. pic.twitter.com/5A4k9SFRtp
Отмечается, что главным фаворитом на покупку этим летом является Думфрис, добавим, что по оценке Transfermarkt бельгиец может обойтись испанской команде в 25 млн евро.
Тем временем Левандовски готов перейти в стамбульский клуб.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!