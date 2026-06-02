Вембаньяма может получить рекордный контракт

Сан-Антонио готов выкатить французу более 200 млн долларов.
Сегодня, 10:47       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Вембаньяма / Getty Images
Виктор Вембаньяма может этим летом подписать новое соглашение со Спёрс, сообщает ESPN.

По имеющейся информации, центровой в июле получит право на пятилетний контракт с зарплатой в 251 миллион долларов.

Но если француз будет включён в символическую пятёрку НБА, выиграет MVP или награду Лучший оборонительный игрок в сезоне-2026/27, то сделка может вырасти до 301 миллиона.

Напомним, что Вембаньяма в среднем набирает 23,2 очка, 10,8 подбора и 3,5 блок-шота за игру, реализуя 51% бросков с игры.

К слову, ушёл из жизни один из самых титулованных тренеров в истории НБА.

