Умер член Зала славы Рик Адельман

В ночь на 2 июня умер один из самых успешных тренеров в истории франшизы Рик Адельман в возрасте 80 лет.

Добавим, что о смерти специалиста сообщила Ассоциация тренеров НБА, причина смерти пока не раскрывается.

Напомним, что за 29 лет работы в лиге Адельман провёл 23 сезона в качестве главного тренера и одержал 1042 победы, что является десятым результатом в истории НБА.

Наибольших успехов Рик добился с Портлендом, дважды выводя команду в финал НБА. Также он возглавлял Сакраменто, Хьюстон, Миннесоту и Голден Стэйт.

