Макларен экспериментирует с новым передним крылом

Теперь же крыло приобрело определённые аэродинамические особенности.
Сегодня, 12:51       Автор: Валентина Чорноштан
Макларен / Getty Images

Макларен продолжит тестировать новое переднее антикрыло на Гран-при Монако.

Напомним, что антикрыло было использовано на тренировках в Канаде, однако по ходу уик-энда команда вернулась к прежней версии болида.

Теперь же, после того как крыло приобрело определённые аэродинамические особенности, пилотам папайи предстоит протестировать новинку на ближайшем Гран-при,  пишет RacingNews365.

Отмечается, что на Гран-при Канады Оскар Пиастри комфортно чувствовал себя с новым крылом, тогда как Ландо Норрис ощущал проблемы с ним.

Ранее Макларен представил юбилейную ливрею для Гран-при Монако.

