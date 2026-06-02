Макларен экспериментирует с новым передним крылом

Теперь же крыло приобрело определённые аэродинамические особенности.

Макларен продолжит тестировать новое переднее антикрыло на Гран-при Монако.

Напомним, что антикрыло было использовано на тренировках в Канаде, однако по ходу уик-энда команда вернулась к прежней версии болида.

Теперь же, после того как крыло приобрело определённые аэродинамические особенности, пилотам папайи предстоит протестировать новинку на ближайшем Гран-при, пишет RacingNews365.

Отмечается, что на Гран-при Канады Оскар Пиастри комфортно чувствовал себя с новым крылом, тогда как Ландо Норрис ощущал проблемы с ним.

