Макларен может привести в Канаду собственную "Макарену"

Команда активно работает в этом направлении.

Макларен готовит большой сюрприз на Гран-при Канады, пишет RacingNews365.

Согласно слухам, которые ходят в паддоке, команда из Уокинга делает собственную версию "Макарены".

Напомним, что так называется уникальное заднее антикрыло, которое придумали Феррари. Позднее идею скопировали в Ред Булл, а теперь и Макларен работает в том же направлении.

На текущий момент появление антикрыла у Макларен в Канаде не гарантировано. Так как этап будет со спринтом, то будет лишь одна практика, что может заставить команду повременить с внедрением новинки.

Тем не менее спринт в Майами не помешал командам тестировать новые элементы.

Ранее также сообщалось, что еще одна команда привезет большое обновление в Канаду.

