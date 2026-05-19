Макларен может привести в Канаду собственную "Макарену"
Макларен готовит большой сюрприз на Гран-при Канады, пишет RacingNews365.
Согласно слухам, которые ходят в паддоке, команда из Уокинга делает собственную версию "Макарены".
Напомним, что так называется уникальное заднее антикрыло, которое придумали Феррари. Позднее идею скопировали в Ред Булл, а теперь и Макларен работает в том же направлении.
На текущий момент появление антикрыла у Макларен в Канаде не гарантировано. Так как этап будет со спринтом, то будет лишь одна практика, что может заставить команду повременить с внедрением новинки.
Тем не менее спринт в Майами не помешал командам тестировать новые элементы.
Ранее также сообщалось, что еще одна команда привезет большое обновление в Канаду.
