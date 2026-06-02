Романо раскрыл имя нового тренера Ливерпуля
Накануне Ливерпуль уволил Арне Слота после двух сезонов во главе команды.
По данным Фабрицио Романо, мерсисайдцы уже нашли замену наставнику, новым тренером клуба станет Андони Ираола.
По сообщению инсайдера, переговоры между сторонами продвигались в последние 48 часов.
🚨💣 BREAKING: Liverpool reach agreement in principle to appoint Andoni Iraola as new manager, here we go! 🔴🫱🏻🫲🏼— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026
Exclusive story from Saturday, 100% confirmed: Arne Slot left and Iraola will lead #LFC project, as expected.
Talks advanced over last 48h and deal in place. pic.twitter.com/2FIMdRnn0B
И в ближайшее время Ливерпуль поделится этой информацией в своих официальных социальных сетях и на сайте.
