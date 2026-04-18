Челси - Манчестер Юнайтед 0:1: обзор матча и результат игры 18.04.2026

Манкунианцы справились в гостях с лондонцами, продлив их серию поражений.

В субботу, 18 апреля, Челси принимал на своем поле Манчестер Юнайтед в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги.

Подопечные Майкла Каррика продлили неудачную серию лондонцев в чемпионате до четырех подряд поражений без забитых мячей, одержав минимальную победу со счетом 1:0.

Челси действовал активнее в первом тайме, однако перед перерывом счет в поединке удалось открыть Манчестер Юнайтед. На 43-й минуте Бруну Фернандеш отдал от лицевой в центр штрафной, откуда Матеус Кунья в касание отправил мяч под правую стойку.

Во второй половине встречи лондонская команда также владела инициативой, но все попытки спастись от очередного поражения оказались безрезультатными.

Набрав 58 очков, Манчестер Юнайтед занимает на данный момент третье место в турнирной таблице АПЛ. Челси с 48 баллами расположился на шестой строчке.

Статистика матча Челси - Манчестер Юнайтед 33-го тура чемпионата Англии

Челси - Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Кунья, 43

Ожидаемые голы (xG): 1.55 - 0.29

Владение мячом: 60% - 40%

Удары: 21 - 4

Удары в створ: 3 - 1

Угловые: 7 - 1

Фолы: 12 - 13

Челси: Санчес - Гюсто (Ачимпонг, 81), Фофана (Чалоба, 81), Хато, Кукурелья - Фернандес (Лавия, 88), Кайседо - Эстевао (Гарначо, 16), Палмер, Нету - Делап.

Манчестер Юнайтед: Ламменс - Далот, Мазрауи, Гевен, Шоу - Каземиро, Мейну - Мбемо (Зиркзе, 87), Фернандеш, Кунья (Маунт, 81) - Шешко (Диалло, 80).

Предупреждения: Хато - Кунья, Маунт, Мейну.

