Наполи официально выкупил у Манчестер Юнайтед арендованного форварда
Наполи объявил, что арендованный у Манчестер Юнайтед нападающий Расмус Хойлунд продолжит свои выступления за команду на постоянной основе.
Об этом сообщает официальный сайт неаполитанского клуба.
В соглашении между сторонами существовала опция выкупа 23-летнего футболиста, которая становилась обязательной в случае выхода команды в Лигу чемпионов на следующий сезон, что партенопейцы успешно выполнили.
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Сумма компенсации за датского форварда составила 44 миллиона евро.
Контракт игрока с итальянским клубом будет рассчитан до июня 2030 года.
В нынешнем сезоне Хойлунд провел в составе Наполи во всех турнирах 44 матча, в которых отличился 16 голами и восемью результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Наполи прекратит сотрудничество со скандальным нападающим.
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