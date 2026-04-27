Манчестер Юнайтед удержал победу против Брентфорда Ярмолюка

В понедельник, 27 апреля, Манчестер Юнайтед принимал дома Брентфорд. Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе.

Хозяева очень сильно провели первую десятиминутку, создали ряд моментов, и в итоге Каземиро открыл счет после углового.

После этого Брентфорд понемногу отвоевал инициативу и стал созидать сам. Игор Тьяго имел пару идеальных шансов забить, но секундного промедления хватило манкунианцам, чтобы спастись.

А под конец тайма Фернандеш оформил 19-й ассист, идеально выкатив Шешко под удар.

Во втором тайме игра была существенно спокойней, команды много боролись за контроль. К концу матча скорости начали расти, и наконец Брентфорд, благодаря отличного удару Йенсена отыграл один мяч, сохранив интригу в матче.

Однако финальный штурм Брентфорд так ни к чему и не привел, победа Манчестер Юнайтед 2:1.

Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1

Голы: Каземиро, 11, Шешко, 43 - Йенсен, 87

