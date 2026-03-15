Лацио минимально одолел Милан

В воскресенье, 15 марта, Лацио принимал дома Милан.

Игра начинаась, как типичный итальянский матч. Однако спустя полчаса скорости выросли, Лацио создал пару моментов и в итоге даже забил. До конца тайма римляне удерживали преимущество, но так и не забили.

А вот во втором тайме Лацио полностью откатился в защиту, отдав мяч Милану. "Россонери" атаковали все 45 минут, создаи немало возможностей, но не сумели даже сравнять счет.

Лацио - Милан 1:0

Гол: Исаксен, 26

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!