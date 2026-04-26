Милан и Ювентус разошлись безголевой ничьей

Единственный гол был забит из офсайда.

В воскресенье, 26 апреля в центральном матче 34-го тура Серии А встречались Милан и Ювентус.

Ожидаемо команды вели спокойную игру практически без ворот. Лишь на 36-й минуте Тюрам открыл счет, но арбитр увидел офсайд и отменил взятие ворот.

Через несколько минут Консейсау нанес отличный удар, но Меньян выдал не менее отличный сейв, и на этом первый тайм завершился.

Второй тайм начался ярко, Салемакерс мог забивать, но с близкого расстояния пробил в перекладину. А после этого обе команды снова продолжили игру без ворот, и матч завершился безголевой ничьей.

Милан - Ювентус 0:0

