На Лондонском марафоне был установлен новый мировой рекорд

Сабастьян Саве первым пробежал дистанцию менее, чем за два часа.

Кенийский бегун Сабастьян Саве побил рекорд Лондонского марафона.

Напомним, что до сегодняшнего дня рекордом дистанции были 2:00.35 часа Келвина Киптума.

Саве же не только побил его рекорд, но и стал первым бегуном, который справился быстрее, чем за два часа. Время кенийца - 1:59:30 часа.

При этом, стоит отметить, что рекорд Киптума побили еще два спортсмена, и один из также пробежал быстрее двух часов.

Лондонский марафон-2026

Сабастьян Саве (Кения) — 1:59:35 Йомиф Кеджелча (Эфиопия) — 1:59:40 Джейкоб Киплимо (Уганда) — 2:00:28

