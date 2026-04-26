iSport.ua
Русский Українська
Другие

На Лондонском марафоне был установлен новый мировой рекорд

Сабастьян Саве первым пробежал дистанцию менее, чем за два часа.
Сегодня, 18:35       Автор: Андрей Безуглый
Сабастьян Саве / Getty Images
Кенийский бегун Сабастьян Саве побил рекорд Лондонского марафона.

Напомним, что до сегодняшнего дня рекордом дистанции были 2:00.35 часа Келвина Киптума.

Саве же не только побил его рекорд, но и стал первым бегуном, который справился быстрее, чем за два часа. Время кенийца - 1:59:30 часа.

При этом, стоит отметить, что рекорд Киптума побили еще два спортсмена, и один из также пробежал быстрее двух часов.

Лондонский марафон-2026

  1. Сабастьян Саве (Кения) — 1:59:35
  2. Йомиф Кеджелча (Эфиопия) — 1:59:40
  3. Джейкоб Киплимо (Уганда) — 2:00:28

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK