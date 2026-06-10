Сборная Украины с поражения стартовала в волейбольной Лиге наций

В среду, 10 июня, мужская сборная Украины стартовала в Лиге наций-2026 по волейболу, потерпев поражение.

В первом поединке украинская сборная в статусе 18-го номера мирового рейтинга встречалась с седьмой командой мира Японией и уступила сопернику в трех сетах.

Начало первого сета команды провели с переменным успехом, однако вскоре японцы сумели уйти в отрыв, который увеличивали, и закрыли партию со счетом 25:22. В начале второго сета вела уже сборная Украины 6:2, а в середине партии имела преимущество в пять очков, но Японии удалось его нивелировать и выиграть второй отрезок матча 25:21. Третий сет проходил в равной борьбе, а победа снова осталась за японскими волейболистами - 25:22.

Лига наций, мужчины

1-й тур

Украина - Япония 0:3 (22:25, 21:25, 22:25)

Следующий матч сборная Украины проведет в четверг, 11 июня, против Китая. Также в первую игровую неделю команда Рауля Лосано сыграет с Кубой и Польшей.

Напомним, что в Лиге наций 18 сборных в течение трех недель проведут по 12 матчей каждая. Восемь команд продолжат борьбу в плей-офф, а последняя команда вылетит из турнира.

Прошлый сезон стал для сборной Украины дебютным в Лиге наций. Украинская команда не смогла пробиться в плей-офф, заняв девятую позицию, однако гарантировала себе место в турнире в нынешнем сезоне.

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