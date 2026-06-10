iSport.ua
Русский Українська
Другие

Сборная Украины с поражения стартовала в волейбольной Лиге наций

Украинцы в первом матче турнира в трех сетах уступили японцам.
Сегодня, 17:45       Автор: Игорь Мищук
Украина уступила Японии / en.volleyballworld.com
Украина уступила Японии / en.volleyballworld.com

В среду, 10 июня, мужская сборная Украины стартовала в Лиге наций-2026 по волейболу, потерпев поражение.

В первом поединке украинская сборная в статусе 18-го номера мирового рейтинга встречалась с седьмой командой мира Японией и уступила сопернику в трех сетах.

Начало первого сета команды провели с переменным успехом, однако вскоре японцы сумели уйти в отрыв, который увеличивали, и закрыли партию со счетом 25:22. В начале второго сета вела уже сборная Украины 6:2, а в середине партии имела преимущество в пять очков, но Японии удалось его нивелировать и выиграть второй отрезок матча 25:21. Третий сет проходил в равной борьбе, а победа снова осталась за японскими волейболистами - 25:22.

Лига наций, мужчины
1-й тур

Украина - Япония 0:3 (22:25, 21:25, 22:25)

Следующий матч сборная Украины проведет в четверг, 11 июня, против Китая. Также в первую игровую неделю команда Рауля Лосано сыграет с Кубой и Польшей.

Напомним, что в Лиге наций 18 сборных в течение трех недель проведут по 12 матчей каждая. Восемь команд продолжат борьбу в плей-офф, а последняя команда вылетит из турнира.

Прошлый сезон стал для сборной Украины дебютным в Лиге наций. Украинская команда не смогла пробиться в плей-офф, заняв девятую позицию, однако гарантировала себе место в турнире в нынешнем сезоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: волейбол сборная Украины по волейболу Лига наций по волейболу

Статьи по теме

Сборная Украины узнала соперников на Евро-2026 по волейболу Сборная Украины узнала соперников на Евро-2026 по волейболу
Стартует женская Суперлига Украины по волейболу Стартует женская Суперлига Украины по волейболу
Украина уступила сборной Италии и покинула волейбольный ЧМ-2025 Украина уступила сборной Италии и покинула волейбольный ЧМ-2025
Тоттенхэм усилился основным защитником Борнмута Тоттенхэм усилился основным защитником Борнмута

Видео

Украина уступила Дании в спарринге, прерванном из-за жуткого инцидента - видео матча
Украина уступила Дании в спарринге, прерванном из-за жуткого инцидента - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Дании в досрочно завершенном спарринге
просмотров
Футбол сегодня: товарищеские матчи сборных
просмотров
Плей-офф НБА: Сан-Антонио победил Нью-Йорк в третьем матче серии
просмотров
УПЛ: Кудривка и Левый Берег пробились в УПЛ
просмотров

Последние новости

Европа20:58
Тоттенхэм усилился основным защитником Борнмута
Украина20:29
Бывший игрок Шахтера и Зари объявил о завершении карьеры
Украина19:47
Караваев объяснил свое решение перейти из Динамо в Шахтер
Европа19:09
"Ведем переговоры": Президент турецкого клуба подтвердил интерес к Цыганкову
Европа18:28
"Было честью": Моуринью попрощался с Бенфикой
Игровые17:45
Сборная Украины с поражения стартовала в волейбольной Лиге наций
Европа16:50
Манчестер Юнайтед попрощался с тремя игроками
Европа14:50
Реал и МЮ поборются за португальского полузащитника
Европа14:23
Лапорта взял переговоры по Альваресу в свои руки
Формула 113:51
Ред Булл раскрыла причину схода Ферстаппена
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK