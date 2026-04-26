Украина выиграла медальный зачет Евро по борьбе
Впервые в истории "сине-желтые" триумфовали на турнире.
В Тиране завершился чемпионат Европы по спортивной борьбе.
Лидером медального зачета впервые в истории стала сборная Украины.
Наша команда была представлена максимальным составом из 30 спортсменов, которые принесли команде 11 медалей.
С шестью золотыми, одной серебряной и четырьмя бронзовыми наградами "сине-желтые" стали лидером зачета. Второе место заняла сборная Азербайджана с девятью медалями.
Все медали Украины на Евро-2026 по борьбе
Золото:
- Оксана Ливач (вольная борьба, женщины, 50 кг)
- Мария Ефремова (вольная борьба, женщины, 53 кг)
- Мария Винник (вольная борьба, женщины, 59 кг)
- Ирина Коляденко (вольная борьба, женщины, 65 кг)
- Надежда Соколовская (вольная борьба, женщины, 72 кг)
- Анастасия Алпеева (вольная борьба, женщины, 76 кг).
Серебро:
- Лилия Маланчук (вольная борьба, женщины, 55 кг).
Бронза:
- Ярослав Фильчаков (греко-римская борьба, мужчины, 87 кг)
- Владлен Козлюк (греко-римская борьба, мужчины, 97 кг)
- Михаил Вишнивецкий (греко-римская борьба, мужчины, 130 кг)
- Соломия Винник (вольная борьба, женщины, 57 кг).
