Украина выиграла медальный зачет Евро по борьбе

Впервые в истории "сине-желтые" триумфовали на турнире.
Вчера, 22:35       Автор: Андрей Безуглый
Оксана Ливач / UUW
Оксана Ливач / UUW

В Тиране завершился чемпионат Европы по спортивной борьбе.

Лидером медального зачета впервые в истории стала сборная Украины.

Наша команда была представлена максимальным составом из 30 спортсменов, которые принесли команде 11 медалей.

С шестью золотыми, одной серебряной и четырьмя бронзовыми наградами "сине-желтые" стали лидером зачета. Второе место заняла сборная Азербайджана с девятью медалями.

Все медали Украины на Евро-2026 по борьбе

Золото:

  • Оксана Ливач (вольная борьба, женщины, 50 кг)
  • Мария Ефремова (вольная борьба, женщины, 53 кг)
  • Мария Винник (вольная борьба, женщины, 59 кг)
  • Ирина Коляденко (вольная борьба, женщины, 65 кг)
  • Надежда Соколовская (вольная борьба, женщины, 72 кг)
  • Анастасия Алпеева (вольная борьба, женщины, 76 кг).

Серебро:

  • Лилия Маланчук (вольная борьба, женщины, 55 кг).

Бронза:

  • Ярослав Фильчаков (греко-римская борьба, мужчины, 87 кг)
  • Владлен Козлюк (греко-римская борьба, мужчины, 97 кг)
  • Михаил Вишнивецкий (греко-римская борьба, мужчины, 130 кг)
  • Соломия Винник (вольная борьба, женщины, 57 кг).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


