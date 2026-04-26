Защитник Интера установил новый рекорд лиги

Защитник Интера Федерико Димарко стал новым рекордсеном Серии А.

Накануне "нерадзурри" упустили победу над Торино, однако итальянец оформил два ассиста.

Таким образом Димарко довел свой счет ассистов в текущем сезоне до 18. Предыдущий рекорд был установлен Папу Гомесом в сезоне-2009/10 - 16 ассистов.

При этом стоит уточнить два момента. Во-первых, подсчет статистики ведется только с сезона-2004/05. А во-вторых, некоторые источники, например Opta, насчитали у Димарко только 17 ассистов, что все еще рекорд.

Ранее также сообщалось, что в УПЛ также был установлен новый рекорд.

