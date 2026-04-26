Защитник Интера установил новый рекорд лиги

Федерико Димарко стал лучшим ассистетом Серии А.
Сегодня, 21:22       Автор: Андрей Безуглый
Федерико Димарко / Getty Images

Защитник Интера Федерико Димарко стал новым рекордсеном Серии А.

Накануне "нерадзурри" упустили победу над Торино, однако итальянец оформил два ассиста.

Таким образом Димарко довел свой счет ассистов в текущем сезоне до 18. Предыдущий рекорд был установлен Папу Гомесом  в сезоне-2009/10 - 16 ассистов.

При этом стоит уточнить два момента. Во-первых, подсчет статистики ведется только с сезона-2004/05. А во-вторых, некоторые источники, например Opta, насчитали у Димарко только 17 ассистов, что все еще рекорд.

Ранее также сообщалось, что в УПЛ также был установлен новый рекорд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Яремчук оформил свой первый дубль за Лион
